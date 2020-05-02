Няня онлайн: в США практикуют виртуальный уход за детьми [ Редактировать ]
Среди американских мам все большую популярность набирает интернет-бебеситтинг, приводя к тому, что компании начали обучать своих работников новым навыкам.
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации, самая большая компания, специализирующаяся по уходу за детьми Babysitting Company решила последовать за нарастающим трендом и заодно помочь разгрузить мам в США.
“Если бы мне сказали, что мы будем этим заниматься, я бы никогда в это не поверила. Это профессия, которая основана на личном контакте”, - отмечается в соощении.
Известно, что уход, длинною в 45 минут будет стоить 36 долларов, а со временем компания ждет наплыва клиентов из-за окончания учебного года.
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