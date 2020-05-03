За минувшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 17 жителей Киева. 1 случай - летальный. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По состоянию на 3 мая в украинской столице уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки инфекцию выявили:

6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет;

6-месячная девочка;

10 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.