В Киеве число заболевших коронавирусом перевалило за полторы тысячи [ Редактировать ]
За минувшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили еще у 17 жителей Киева. 1 случай - летальный. Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
По состоянию на 3 мая в украинской столице уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки инфекцию выявили:
- 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет;
- 6-месячная девочка;
- 10 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет.
В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.
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