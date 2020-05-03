Дезінфекція, маски та соцдистанція: в МОЗ назвали правила роботи ринків України

На вході до базарів усім мають вимірювати температуру. Впускатимуть не більше одного покупця на 10 квадратних метрів, і лише в масках. Відстань між продавцями - не менше трьох метрів