Приготовится парикмахерским, кофейням и магазинам: Минздрав готовит правила выхода из карантина [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения Украины готовится перечень противоэпидемиологических требований к предпринимателям, которые работают в сфере услуг и торговли, по выходу из карантина. Об этом сообщил в Facebook главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Правительством планируется смягчения карантина... Сейчас в Минздраве мы финализируем временные требования для проведения профилактических мероприятий при осуществлении обслуживания в парикмахерских и салонах красоты, при торговле хозяйственными товарами, работы кофеен, автомоек, адвокатских и нотариальных услуг и т.д... Планируем опубликовать их на выходных, чтобы у предпринимателей было время подготовиться к открытию", - написал Виктор Ляшко.
Напомним, что смягчение карантина Украине планируется 11 мая. Правительство "разморозит" работу малого и среднего бизнеса. Как сообщали "Подробности", с 1 мая возобновили работу продовольственные рынки.
по теме
Дезінфекція, маски та соцдистанція: в МОЗ назвали правила роботи ринків України
На вході до базарів усім мають вимірювати температуру. Впускатимуть не більше одного покупця на 10 квадратних метрів, і лише в масках. Відстань між продавцями - не менше трьох метрів
Кабмін дозволить відкривати ринки з дотриманням санітарних умов
На вході до базарів усім мають вимірювати температуру. Впускатимуть не більше одного покупця на 10 квадратних метрів, і лише в масках. Відстань між продавцями - не менше трьох метрів
Підприємства Group DF забезпечують лікарів апаратами ШВЛ та засобами індивідуального захисту
Формувати запас масок, рукавичок та антисептиків допомагають небайдужі. Зокрема, на Житомирщині - це підприємства титанового бізнесу.
МОЗ запевнив українських медиків у нарахуванні "коронавірусних доплат"
Напередодні медики кількох міст поскаржилися на відсутність доплат за роботу попри обіцянки влади. Сьогодні ж на брифінгу Степанов заявив, що гроші перераховано на місця та закликав медичних працівників звертатися на гарячу лінію Міністерства у разі виникнення конфліктів.
В Украине растет заболеваемость коронавирусом
За сутки фиксируют 550 новых случаев заболевания