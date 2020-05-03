В Мали (Западная Африка) погиб украинец Дмитрий Мартынюк, служивший в Иностранном легионе. Об этом сообщает министерство обороны Франции.

Мартынюк, дослужившийся в Иностранном легионе до звания "бригадира", (в Украине эквивалент "старшина" - ред.) участвовал в операции "Бархан" и 23 апреля получил серьезные ранения при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он умер в военном госпитале.

"Бригадир Дмитрий Мартынюк погиб, сражаясь с терроризмом в районе, где несколько группировок осуществляют насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя убеждений и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха. Министр обороны Франции (Флоранс Парли - ред.) выразила соболезнования его семье, близким и братьям по оружию", - говорится в заявлении Минобороны Франции.