В Африке погиб украинец, служивший в Иностранном легионе [ Редактировать ]
В Мали (Западная Африка) погиб украинец Дмитрий Мартынюк, служивший в Иностранном легионе. Об этом сообщает министерство обороны Франции.
Мартынюк, дослужившийся в Иностранном легионе до звания "бригадира", (в Украине эквивалент "старшина" - ред.) участвовал в операции "Бархан" и 23 апреля получил серьезные ранения при взрыве самодельного взрывного устройства. 1 мая он умер в военном госпитале.
"Бригадир Дмитрий Мартынюк погиб, сражаясь с терроризмом в районе, где несколько группировок осуществляют насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя убеждений и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха. Министр обороны Франции (Флоранс Парли - ред.) выразила соболезнования его семье, близким и братьям по оружию", - говорится в заявлении Минобороны Франции.
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