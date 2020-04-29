На Закарпатье арестовали "смотрящего" за криминалитетом в регионе (видео) [ Редактировать ]
На Закарпатье полиция задержала криминального "авторитета", который планировал взять под свой контроль преступные группировки в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
55-летний уроженец Армении собирал вокруг себя местный криминалитет, планируя взять под свою "крышу" преступные группы, которые собираются "работать" в регионе.
"Этот человек в прошлом году был выдворен за пределы Украины с пятилетним запретом въезда. Однако мужчина с такими данными через официальные пункты пропуска на территорию нашей страны не выезжал, поэтому для идентификации личности и дальнейшего установления путей попадания в Украину мы отправили соответствующий запрос к коллегам из Армении", - рассказал начальник областного управления стратегических расследований Нацполиции Андрей Иванков.
По информации оперативников, мужчина въехал в Украину по поддельному паспорту через пункт пропуска в Черновицкой области. Чтобы его не задержали, "авторитет" каждые три-четыре дня менял место жительства. Как оказалось, мужчина имеет за плечами немалый тюремный опыт - 12 лет лишения свободы. Он обладает определенным весом в криминальном мире, пользуясь поддержкой так называемых "воров в законе".
В ближайшее время криминальный "аворитет" из Армении будет депортирован с территории Украины.
по теме
Под Днепром задержали этническую банду, грабившую фермеров (видео)
У правоохранителей есть доказательства, что члены банды причастны к ряду налетов на дома аграриев в Днепропетровской и Херсонской областях.
Поліція затримала банду рекетирів
Наприкінці лютого вони напали на кропивничанина, кілька годин утримували його та силою змусили віддати майже мільйон доларів
В Одессе задержали бандитов, отобравших у бизнесмена миллион долларов
Полицейским удалось вернуть только 900 тысяч гривен, остальные деньги налетчики успели потратить.
Под Одессой задержали педофила, который пытался украсть семилетнюю девочку (видео)
39-летний одессит "охотился" на своих жертв, перекрасив свой автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Его телефон оказался забит детской порнографией.
В Закарпатской ОГА зафиксировали вспышку коронавируса
У работников Закарпатской ОГА подтвердили коронавирус