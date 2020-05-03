Головне не панікувати, якщо термометр раптом показав на кілька десятих вище вашої звичної норми

Нові реалії життя в умовах пандемії - тотальний температурний контроль. На в'їздах в місто, на роботі, у магазинах. Українцям, і не лише нам, доводиться звикати до постійних перевірок.

Та от наскільки можна довіряти термометру, який зранку показує 36, а ввечері 34? Безконтактні, ртутні, електронні. Якими краще користуватись і як? Перевіряла на собі наша Лариса Зубенко.

Ось так починається кожен робочий день на телеканалі "Інтер". На вході нам усім вимірюють температуру інфрачервоним термометром.

Та наскільки точні такі вимірювання? Бо іноді інфрачервоні термометри показують геть дивні результати - то 34 градуси, то 38.

Марина Крапивнер, лікар-педіатр:

Ко всем термометрам есть те или иные претензии.

Є три різновиди термометрів: безконтактний інфрачервоний, електронний і добре всім відомий ртутний.

Безконтактні термометри зараз особливо затребувані.

Олександр Ломака, завідувач аптеки КП "Фармація":

Останнім часом популярні були, якраз безконтактні термометри, електронні, я його і показать не можу, які в нас були в нас вони були чи 720 чи 830 гривень.

Їх використовують у місцях масового скупчення людей. В офісах, магазинах. І на блокпостах, коли міряють температуру у водіїв. Прилад направляє промінь, він відбивається від поверхні назад і показує наскільки вона тепла. Утім точність таких термометрів залежить від багатьох чинників: і насамперед це - якість самого приладу. Адже деякі, приміром, призначені лише для кулінарії. І результат там буде менш точний.

На кожному виробі є ось такий значок, це означає, що він завезений офіційно і пройшов в Укртестмед стандарті сертифікацію

Чи відрізняються показники різних термометрів у однієї і тієї ж людини? Я провела експеримент на собі. Поміряла температуру - от таким звичайним ртутним термометром, електронним та безконтактним

Електронний показав 36.8, ртутний 36.5, що співпало із показником безконтактного термометру. Виходить, який би прилад ми не використовували, результат - приблизно однаковий.

Марина Крапивнер, лікар-педіатр:

Конечно контактное измерение температуры более точное, потому что мы измеряем температуру непосредственно нашего тела от контакта термометра и нашего тела.

Незначне підвищення температури - не привід хвилюватися, кажуть лікарі. Вона може змінюватися залежно і від хронічних хвороб, і від емоційного стану. Та й у кожної людини Своя нормальна температура.

Марина Крапивнер, лікар-педіатр:

Температура 37 не является повышением температуры и никогда не является критерием той или иной болезни, есть масса людей, которые в принципе живут с температурой 37 точно так же как есть люди, которые живут с температурой 35.

До того ж у багатьох країна температура до 37,5 взагалі підвищеною не вважається. Та й це далеко не головний симптом коронавірусу. В першу чергу лікарі радять звертати увагу на загальне самопочуття і кашель. А головне не панікувати якщо термометр раптом показав на кілька десятих вище вашої звичної норми.