Джо Байден гендерно збалансує владу в разі перемоги на виборах у США [ Редактировать ]
Понад десять кандидаток на посаду віце-президента. Претендент на головний пост на майбутніх виборах очільника США Джо Байден заявив, що хоче гендерно збалансувати владу в разі своєї перемоги. Мовляв, керівництво держави має пропорційно представляти американський народ за статтю та кольором шкіри.
Кого саме Байден запросить до владного тандему, він обіцяє визначитися до липня. Такі заяви пролунали на тлі сексуального скандалу довкола 77-річного політика. Йому закидають домагання до співробітниці сенату 1993 року. Ці звинувачення представник демократів заперечує.
по теме
Глави МЗС нормандського формату проведуть відеоконференцію
Всі сторони дали згоду. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Допомога пенсіонерам та зарплати медикам: "Опозиційна платформа - За життя" розглянула важливі питання на парламентському комітеті соціальної політики
Тисяча пенсіонерам, ціни на соціальні продукти та зарплати медиків. Це головні питання, які сьогодні розглядали на парламентському комітеті соціальної політики. Вчергове засідання відбулося в онлайн-режимі
У Сенаті оприлюднили докази втручання Росії у президентські вибори
У звіті викладено джерела, інструменти та аналіз, проведений розвідкою США
Главные новости 15 апреля: чем жил мир и Украина
В среду, 15 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий
Угода про скорочення видобутку нафти: що домовленість означає для світу
Нафтова угода. Напередодні, країни ОПЕК на екстреному засіданні, яке безперервно тривало майже три доби, змогли домовитися про скорочення видобутку "чорного золота"