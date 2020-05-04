Понад десять кандидаток на посаду віце-президента. Претендент на головний пост на майбутніх виборах очільника США Джо Байден заявив, що хоче гендерно збалансувати владу в разі своєї перемоги. Мовляв, керівництво держави має пропорційно представляти американський народ за статтю та кольором шкіри.

Кого саме Байден запросить до владного тандему, він обіцяє визначитися до липня. Такі заяви пролунали на тлі сексуального скандалу довкола 77-річного політика. Йому закидають домагання до співробітниці сенату 1993 року. Ці звинувачення представник демократів заперечує.