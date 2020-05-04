В связи со вспышкой коронавируса в селе Познань Рокитновского района Ривненской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по населенному пункту. Об этом сообщили в пресс-службе Ривненской ОГА, пишет rupor.info.

"В настоящее время, в селе на COVID-19 заболело 6 человек",- говорится в сообщении.

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Решение усилить карантинные мероприятия было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Ровенской ОГА отметили, что на въезде в село в круглосуточном режиме дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они проводят температурный скрининг гражданам, дезинфекцию транспорта, проверяют документы и выясняют причину приезда. Кроме этого, в селе ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

Ранее сообщалось, что во Львовской области из-за вспышки COVID-19 на карантин закрыли село.