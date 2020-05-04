Всемирное антидопинговое агентство готовит новый способ тестирования спортсменов на допинг. Об этом заявил глава агентства Витольд Банька в своем Twitter.

"Dried Blood Spot (DBS) имеет потенциал для того, чтобы сделать революцию в антидопинговой деятельности. WADA и его партнеры работают над этим", -

По его словам, для анализа потребуется всего несколько капель крови.

"Нам нужно как можно скорее привести этот способ в соответствии с кодексом WADA", - отметил Банька.

Ранее мы писали про допинг-скандал в "Динамо".