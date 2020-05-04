У Сполучених Штатах вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця року. У це свято вірить президент Дональд Трамп. Він будь-що прагне повернути країну до роботи, а школярів уже восени на навчання. І це попри прогнозовану другу хвилю епідемії.

Більшість фахівців сфери охорони здоров'я оптимізму Трампа не поділяють. За різними даними, на саму лише розробку препарату для щеплення може піти рік-півтора. Нагадаю, США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом у світі.