Дональд Трамп обіцяє американцям вакцину від коронавірусу в 2020 році [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця року. У це свято вірить президент Дональд Трамп. Він будь-що прагне повернути країну до роботи, а школярів уже восени на навчання. І це попри прогнозовану другу хвилю епідемії.
Більшість фахівців сфери охорони здоров'я оптимізму Трампа не поділяють. За різними даними, на саму лише розробку препарату для щеплення може піти рік-півтора. Нагадаю, США лідирують за кількістю інфікованих коронавірусом у світі.
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