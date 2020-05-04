Від сьогодні Італія починає повільно повертатися до звичного життя

Європа починає повільний вихід із карантину. У Польщі відкрилися торговельні центри, у Бельгії дозволили займатися спортом на свіжому повітрі, в Іспанії та Німеччині запрацювали перукарні, а в Італії ресторанам дозволили працювати в режимі замовлення їжі із собою. Тетяна Логунова - розкаже більше.

55 днів жорсткого карантину - і нарешті перші послаблення. Від сьогодні Італія починає повільно повертатися до звичного життя. Уряд дозволив промисловим і будівельним компаніям відновити роботу, а кафе і ресторанам - продавати страви на виніс.

Фабіо ді Віліо, ресторатор:

Ось так ми готуємо замовлення. Щоб гарантувати дотримання санітарних вимог, відтепер продаватимемо їжу лише у вакуумних упаковках.

На вокзалах італійських міст встановили сканери температури тіла. А поліцейські перевіряють, чи всі пасажири мають захисні маски й дотримуються дистанції.

Джузеппе Вітіелло, житель Мілана:

Не думаю, що карантин уже позаду. Це лише початок виходу з нього. Але я вірю, що скоро ми повернемося до нормального життя.

К'яра де Боніс, жителька Рима:

Сподіваюся, що в людей здоровий глузд. І вони розуміють, що, виходячи на вулицю, треба бути обережним і поводитися відповідально.

А в Німеччині сьогодні запрацювали перукарні. Перевірити, як у закладах дотримуються правил безпеки, а заодно і записатися на стрижку - вирішив міністр праці Німеччини.

Губертус Гайль, міністр праці Німеччини:

Погляньте на моє волосся. Я буду хорошим клієнтом.

Перукарі та відвідувачі - мають бути в масках. Після кожного клієнта майстер повинен продезінфікувати приладдя та прибрати робоче місце. Пропонувати каву, чай чи воду заборонено.

Кірстін Еллен Фітце, перукарка:

Нові умови роботи трохи незвичні. Треба відразу прибирати робоче місце, дезінфікувати всі ножиці, кожну щітку, гребінець і машинку для стрижки. Рушники та накидки необхідно відразу прати за температури 60 градусів. У нас буде чимало прання, але ми все одно раді повернутися до роботи.

А в німецькій землі Саксонія-Ангальт уже навіть частково скасували заборону на соціальні контакти. Якщо на решті території Німеччини діє правило "більше ніж удвох не збиратися", то в цій землі від сьогодні пом'якшили обмеження до п'яти осіб.

"Думаю, це добре. Тепер ми зможемо відвідувати дітей, а вони - нас. Головне тримати дистанцію".

"Дозвіл зустрічатися групами до п'яти людей, на мою думку, не доцільний. Адже це не можна проконтролювати".

Пом'якшують обмеження і в Іспанії. Там розпочалася так звана "нульова фаза" виходу з карантину. Відкрили перукарні та салони краси, ресторанам дозволили працювати "на виніс", а іспанці обов'язково в масках тепер можуть гуляти в радіусі кілометра від дому. Експеримент триватиме тиждень. І якщо люди дотримуватимуться правил, уряд перейде до "першої фази"виходу з карантинного режиму.