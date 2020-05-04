Європа починає повільний вихід із карантину [ Редактировать ]
Європа починає повільний вихід із карантину. У Польщі відкрилися торговельні центри, у Бельгії дозволили займатися спортом на свіжому повітрі, в Іспанії та Німеччині запрацювали перукарні, а в Італії ресторанам дозволили працювати в режимі замовлення їжі із собою. Тетяна Логунова - розкаже більше.
55 днів жорсткого карантину - і нарешті перші послаблення. Від сьогодні Італія починає повільно повертатися до звичного життя. Уряд дозволив промисловим і будівельним компаніям відновити роботу, а кафе і ресторанам - продавати страви на виніс.
Фабіо ді Віліо, ресторатор:
Ось так ми готуємо замовлення. Щоб гарантувати дотримання санітарних вимог, відтепер продаватимемо їжу лише у вакуумних упаковках.
На вокзалах італійських міст встановили сканери температури тіла. А поліцейські перевіряють, чи всі пасажири мають захисні маски й дотримуються дистанції.
Джузеппе Вітіелло, житель Мілана:
Не думаю, що карантин уже позаду. Це лише початок виходу з нього. Але я вірю, що скоро ми повернемося до нормального життя.
К'яра де Боніс, жителька Рима:
Сподіваюся, що в людей здоровий глузд. І вони розуміють, що, виходячи на вулицю, треба бути обережним і поводитися відповідально.
А в Німеччині сьогодні запрацювали перукарні. Перевірити, як у закладах дотримуються правил безпеки, а заодно і записатися на стрижку - вирішив міністр праці Німеччини.
Губертус Гайль, міністр праці Німеччини:
Погляньте на моє волосся. Я буду хорошим клієнтом.
Перукарі та відвідувачі - мають бути в масках. Після кожного клієнта майстер повинен продезінфікувати приладдя та прибрати робоче місце. Пропонувати каву, чай чи воду заборонено.
Кірстін Еллен Фітце, перукарка:
Нові умови роботи трохи незвичні. Треба відразу прибирати робоче місце, дезінфікувати всі ножиці, кожну щітку, гребінець і машинку для стрижки. Рушники та накидки необхідно відразу прати за температури 60 градусів. У нас буде чимало прання, але ми все одно раді повернутися до роботи.
А в німецькій землі Саксонія-Ангальт уже навіть частково скасували заборону на соціальні контакти. Якщо на решті території Німеччини діє правило "більше ніж удвох не збиратися", то в цій землі від сьогодні пом'якшили обмеження до п'яти осіб.
"Думаю, це добре. Тепер ми зможемо відвідувати дітей, а вони - нас. Головне тримати дистанцію".
"Дозвіл зустрічатися групами до п'яти людей, на мою думку, не доцільний. Адже це не можна проконтролювати".
Пом'якшують обмеження і в Іспанії. Там розпочалася так звана "нульова фаза" виходу з карантину. Відкрили перукарні та салони краси, ресторанам дозволили працювати "на виніс", а іспанці обов'язково в масках тепер можуть гуляти в радіусі кілометра від дому. Експеримент триватиме тиждень. І якщо люди дотримуватимуться правил, уряд перейде до "першої фази"виходу з карантинного режиму.
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