Українцям дозволили робити планові операції [ Редактировать ]
У лікарнях послаблення обмежень стартують уже завтра. Медикам дозволять поновити планові операції та госпіталізації, скасовані на період карантину. Утім, усі пацієнти обов'язково мають пройти ПЛР-тестування на COVID-19. Тест українці можуть зробити державним коштом, якщо, звісно, мають направлення лікаря.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На час карантину були заборонені планові операції. У тому числі госпіталізації. Отже, було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211 постанову. Уже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні буде розв'язано проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками.
по теме
В Україні вже більше тисячі людей здолали COVID-19
456 нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Україні минулої доби - на пів сотні більше ніж попередньої. 11 людей померли. Пацієнтів, що одужали - вдесятеро більше. Оновлені дані повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загальна кількість інфікованих - 9866.
Більшість померлих від COVID-19 мали супутні захворювання - МОЗ
Згідно з останніми даними МОЗ, натепер в Україні підтверджено 9410 випадків хвороби. 992 пацієнти одужали, 239 - померли. Переважно це були чоловіки
В тюрмах України зафіксували шість випадків коронавірусу
Шість випадків коронавірусу зафіксували в українських тюрмах. Серед інфікованих - четверо працівників та двоє ув'язнених. У Чернівецький слідчий ізолятор засудженого доправили вже з діагнозом
МОЗ не виключає новий спалах COVID-19
Також, за його словами, в двох областях Сумській та Одеській - розпочнуть тестування на антитіла до коронавірусу. Аби виявити незафіксованих раніше заражених на COVID
В Україні збільшать кількість тестів на коронавірус
864 пацієнта одужали від коронавірусу в Україні. Смертей майже вчетверо менше - 220. Кількість інфікованих знизилася за останню добу: з 647 повідомлень про підозру на COVID-19 хворобу підтвердили у 392 людей, серед них 73 медика.