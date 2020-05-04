У лікарнях послаблення обмежень стартують уже завтра. Медикам дозволять поновити планові операції та госпіталізації, скасовані на період карантину. Утім, усі пацієнти обов'язково мають пройти ПЛР-тестування на COVID-19. Тест українці можуть зробити державним коштом, якщо, звісно, мають направлення лікаря.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

На час карантину були заборонені планові операції. У тому числі госпіталізації. Отже, було прийнято постанову уряду, яка вносить зміни в 211 постанову. Уже відразу після опублікування, думаю вже завтра, у нас в країні буде розв'язано проведення планових операцій, планових госпіталізацій виключно за життєвими показниками.