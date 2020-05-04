Карантин триватиме. Але пом'якшиться. Уряд продовжив коронавірусні обмеження до 22 травня. Хоча зробив їх не такими драконівськими. Українцям, зокрема, дозволять гуляти, стригтися та купувати не лише продукти й ліки. Проте - не скрізь і за певних умов.

Кого стосуються послаблення, а кому радіти ще зарано - розкаже Ксенія Барвіненко.

Це вже третє продовження карантину. Цього разу уряд продовжив обмеження до 22 травня. Втім, вже з наступного понеділка частину заборон знімуть.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

До 11 травня просимо українців дотримуватись правил, передчасне або хаотичне послаблення карантину означатиме що зусилля були даремними і ми два місяці втратили дарма. Пом'якшення карантину не означає його повне зняття карантин буде продовжений до 22 травня - далі будемо дивитись рухатиметься пандемія в світі і як коливатиметься крива захворюваності в Україні.

А от в тих регіонах, де зафіксують збільшення захворюваності - обмеження навпаки посилять. Це так званий адаптивний карантин.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

В залежності від тої ситуації, яка буде на день 11 травня в трьох областях лідерах - прийняти рішення щодо впровадження окремих карантинних обмежень, для тих регіонів де епідеміологічна ситуація відрізняється і є гіршою ніж в цілому по країні.

Уряд планує відкрити парки, сквери та зони відпочинку, перукарні та салони краси. Запрацюють кав'ярні на виніс та літні майданчики ресторанів. Оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Дозволять тренування в командних видах спорту. Відкриють автомийки, веломагазини та велопрокат. Запрацюють нотаріуси, адвокати та аудитори.

А от тих хто не дочекається зняття карантину - притягнуть до відповідальності. Поліція вже склала понад 10 тисяч протоколів на порушників. В їхньому числі і гіпермаркети, які не обмежували торгівлю і елітні ресторани.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Ми маємо в лідерах Рівенську область, це я говорю про об'єкти харчування, 26 випадків кафе і ресторанів, Донецька область 17, Харківська 14, Запорізька 12. В тому числі і ресторани в Києві - "Виноградний хутір", "Моншер", "Велюр", "Фабіус" всі ці ресторани порушували вимоги карантину.

Це лише перший етап пом'якшення карантину із п'яти. Якщо ситуація не погіршуватиметься поступово уряд відкриватиме навчальні та культурні заклади, повноцінне медичне обслуговування, спортивні центри і громадський транспорт. Коли саме - невідомо.