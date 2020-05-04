Медикам у Великій Британії доводиться самим купувати захисні костюми та маски. Майже половина лікарів та медсестер зізналися, що так і не дочекалися забезпечення від уряду. Хоча епідемія коронавірусу в країні й досі лютує. Подробиці розкажуть наші кореспонденти.

Так починається робоча зміна медиків у Кебриджській лікарні. Догляд за пацієнтами із COVID-19 означає високий ризик інфікування. Тож за протоколом, лікарі та медсестри мусять використовувати додаткові засоби для захисту від вірусу.

Наталі Гувер, медсестра лікарні в Кембриджі:

Дуже важливо, щоб ми максимально захистили наше тіло. Тож спочатку одягаємо звичайні медичні костюми, потім додаткові, шапочка, рукавички, маски і останнє - це захист для обличчя.

Правилами - верхні захисні костюми в кінці зміни потрібно викидати. Але це занадто велика розкіш для британських медиків. І халати, і одноразові окуляри миють і носять по кілька днів. А багатьом доводиться працювати взагалі з мінімальним захистом.

Азіф Мунаф, реєстратор у медичній клініці:

Зрозуміло, що захисний одяг необхідно носити щоразу, коли контактуєш із пацієнтами. Але насправді цього не відбувається. Я не жартую і не перебільшую: замість додаткових халатів ми носимо білі фартухи, замість масок максимального захисту - звичайні хірургічні. Це просто смішно, якщо порівнювати з іншими країнами.

В уряді про проблеми з постачанням знають. Але досі не можуть виправити ситуацію. Тож наразі рекомендують медичному персоналу обходитися тим, чим є.

Рінеш Парма, голова асоціації лікарів Великої Британії:

Ми опинились у ситуації, коли маємо рекомендації від Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших медичних інституцій про використання захисту найвищого рівня ризику. Та водночас наш уряд каже, що ми можемо обійтися нижчими рівнями захисту. Звісно, це не додає впевненості нашим медикам і викликає чимало переживань серед тих, хто бореться із COVID-19 на передовій.

Щодня у Британії використовують 180 тисяч комплектів захисного обладнання. Уряд перекриває лише третину необхідного. А це означає, що в будь-який момент лікарі та медсестри можуть відмовитися доглядати пацієнтів.

Згідно з останнім опитуванням, майже половині медиків країни довелося самим купувати захисні засоби. Із забезпеченням допомагають благодійні організації. Але ситуація й досі критична. Від коронавірусу в країні вже померли понад сто лікарів і медсестер. Серед медпрацівників, які здали аналізи на COVID, інфекцію виявили у третини.