Во Франции нашли нулевого пациента с коронавирусом [ Редактировать ]
Первый случай коронавируса во Франции на самом деле был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года. Об этом заявил французский врач Ив Коэн, сообщает BBC.
По мнению врача, первый случай был 27 декабря в предместье Парижа у больного пневмонией.
"У него взяли анализы, которые сейчас проверили на COVID-19, и оказалось, что результат теста положительный. Однако, это стало известно только сейчас", - говорится в сообщении.
С того момента 50-летний мужчина давно выздоровел. По его словам, он даже не подозревал, что мог быть болен коронавирусом, поскольку не ездил в эпидемиологически неблагополучные страны.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 мая во Франции зафиксировано 169 583 случая коронавирусной болезни, из них 25 204 - летальные случаи.
Ранее сообщалось, что в Китае нашли нулевого пациента.
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