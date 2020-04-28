Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что в стране с 11 мая будут смягчены карантинные меры, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, с 11 мая во Франции будут ослаблены ограничения на передвижения людей.

Кроме того, будет разрешено открытие детских садов и начальных школ, однако заведениям оставляют решение об их открытии. При этом премьер отметил, что ношение масок в детских садах будет запрещено.

Он также добавил, что в классах должно быть не более 15 учеников, но при этом на выбор родителей остается возможность остаться на дистанционном обучении.

Эдуар Филлип добавил, что также будут открыты ясли. Однако в группах должно быть не более десяти детей.

"Ношение маски для работников яслей будет обязательным. И конечно, маски не будут носить дети младше трех лет", - уточнил он.

Также с 11 мая смогут возобновить свою работу магазины. Однако об открытии кафе и ресторанов будет решено лишь в июне. Кроме того, разрешено открыться маленьким музеям и библиотекам. А Также будет разрешено собираться группами не более десяти человек.

По последним данным в стране выявлено более 128 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 23,2 тысячи человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке будут проводить тест на COVID-19 в аптеках.