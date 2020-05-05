42-летний гражданин США Ричард Макгуайер самоизолировался на территории законсервированного парка развлечений Disney Discovery Island.

Об этом пишет Daily Star.

По их словам, мужчина жил в парке несколько дней, пока сотрудники правоохранительных органов, которые разыскивали его с помощью лодок и вертолетов.

Отмечается, что в полицейском участке во время допроса Ричард Макгауйер навал парк "тропическим раем".

Известно, что американцу предъявили обвинение по статье о несанкционированном пребывании на частной территории.

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