В Сумах коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у шести работников супермаркета. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк.



Все заболевшие лечатся дома на самоизоляции, остальных работников этого магазина (71 человек) также отправили на домашний карантин.

У одной из продавщиц COVID-19 был выявлен три дня назад, но тогда магазин на улице Петропавловской, 76 продолжил работу. Теперь инфекцию подтвердили еще у пяти сотрудников.

По состоянию на 5 мая в Сумской области выявили 112 случаев заболевания. За последние сутки новых заболеваний коронавирусом не выявлено, но выздоровел 1 человек. Всего от COVID-19 на Сумщине выздоровели 63 человека.

Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.