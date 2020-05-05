В Сумах коронавирусом заразились шесть работников супермаркета [ Редактировать ]
В Сумах коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у шести работников супермаркета. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
Все заболевшие лечатся дома на самоизоляции, остальных работников этого магазина (71 человек) также отправили на домашний карантин.
У одной из продавщиц COVID-19 был выявлен три дня назад, но тогда магазин на улице Петропавловской, 76 продолжил работу. Теперь инфекцию подтвердили еще у пяти сотрудников.
По состоянию на 5 мая в Сумской области выявили 112 случаев заболевания. За последние сутки новых заболеваний коронавирусом не выявлено, но выздоровел 1 человек. Всего от COVID-19 на Сумщине выздоровели 63 человека.
Напомним, что по состоянию на утро 5 мая в Украине зафиксировано 12697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели.
по теме
5 мая в Киеве открыли три рынка, завтра - еще два
Госпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации.
В Минздраве назвали четкие требования для открытия рынков
На ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос восстановления продовольственных рынков
За продуктами: жителі Маріуполя штурмували супермаркет (відео)
Охорона через гучномовці закликала містян дотриматись дистанції, наголошуючи, що продуктів вистачить усім - втім, це не подіяло
В Іспанії запроваджують план виходу з коронавірусної кризи
Стартувала так звана "нульова фаза", яка передбачає поетапне скасування карантинних обмежень
Украина получит расширенную антикоронавирусную помощь от США
Деньги пойдут на усовершенствование больниц и закупку нового оборудования