У детей обнаружены новые осложнения коронавируса [ Редактировать ]
Медики из Нью-Йорка выявили у детей с положительными результатами анализа на COVID-19 сидром, влияющий на кровяные сосуды.
Об этом пишет ABC News.
По их словам, у маленьких пациентов, возрастом от 8 до 15 лет коронавирус повлек и болезнь Кавасаки, которая является очень редким синдромом, развивающимся зачастую у детей до 5 лет.
"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в период с 17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровяных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет", - отмечается в сообщении.
Известно, что у заболевших наблюдается сыпь, боль в животе, рвотный синдром и диарея.
Ранее мы писали, что в США начали масштабные испытания вакцины от коронавируса на людях. Участниками тестирования стали граждане от 18 до 55 лет.
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