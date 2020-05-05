Медики из Нью-Йорка выявили у детей с положительными результатами анализа на COVID-19 сидром, влияющий на кровяные сосуды.

Об этом пишет ABC News.

По их словам, у маленьких пациентов, возрастом от 8 до 15 лет коронавирус повлек и болезнь Кавасаки, которая является очень редким синдромом, развивающимся зачастую у детей до 5 лет.

"Пациенты в возрасте от 2 до 15 лет были госпитализированы в отделения интенсивной терапии в период с 17 апреля по 1 мая с различными симптомами, связанными с токсическим шоком или болезнью Кавасаки (заболеванием кровяных сосудов), редким воспалительным синдромом, которым обычно страдают дети в возрасте до 5 лет", - отмечается в сообщении.

Известно, что у заболевших наблюдается сыпь, боль в животе, рвотный синдром и диарея.

Ранее мы писали, что в США начали масштабные испытания вакцины от коронавируса на людях. Участниками тестирования стали граждане от 18 до 55 лет.