Штаб боротьби з коронавірусом: в "Опозиційній платформі - За життя"розробили проєкт підтримки малого та середнього бізнесу [ Редактировать ]
Дати людям роботу і зарплату. На засіданні Громадського штабу боротьби з коронавірусом розробили проєкт підтримки малого та середнього бізнесу.
Активісти і політики зібралися в Запоріжжі в режимі онлайн. Першочергово обговорили реалізацію регіоном програми компенсації зарплатного фонду. Виявилось, що Запорізька область на першому місці за виконанням програми й кількістю виплат своїм працівникам. За словами народного депутата Наталії Королевської - це лише один із етапів пакету антикризових законопроєктів.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Мы настаиваем, чтобы правительство предоставило не ту филькину грамоту в виде работы правительства, а антикризисный план жизни страны в карантине и выхода страны из карантина. Сегодня, безусловно, каждое предприятие на вес золота. И наша главная задача - сохранить рабочие места, максимально поддержать предприятия по выплатам зарплат людям.
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