Дати людям роботу і зарплату. На засіданні Громадського штабу боротьби з коронавірусом розробили проєкт підтримки малого та середнього бізнесу.

Активісти і політики зібралися в Запоріжжі в режимі онлайн. Першочергово обговорили реалізацію регіоном програми компенсації зарплатного фонду. Виявилось, що Запорізька область на першому місці за виконанням програми й кількістю виплат своїм працівникам. За словами народного депутата Наталії Королевської - це лише один із етапів пакету антикризових законопроєктів.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":