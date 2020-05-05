Не припиняти, але змінювати. Так коротко сьогодні визначили майбутнє другого етапу медичної реформи.

Після вчорашнього звернення президента, нині відповідальні за медицину в країні вийшли на брифінг. З основного, що пообіцяли: кількість лікарень не скорочувати, зупинити масове звільнення лікарів, переглянути медичні прайси та додати зарплати лікарям. При чому збільшити оклади обіцяють на 50% і вже цього року. Для цього потрібно внести зміни до державного бюджету.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Для того, щоб підвищити заробітну плату 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. Ми будемо звертатися до уряду і потім до ВР щодо змін до державного бюджету.

Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з охорони здоров'я: