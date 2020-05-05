Влада визначила майбутнє другого етапу медичної реформи [ Редактировать ]
Не припиняти, але змінювати. Так коротко сьогодні визначили майбутнє другого етапу медичної реформи.
Після вчорашнього звернення президента, нині відповідальні за медицину в країні вийшли на брифінг. З основного, що пообіцяли: кількість лікарень не скорочувати, зупинити масове звільнення лікарів, переглянути медичні прайси та додати зарплати лікарям. При чому збільшити оклади обіцяють на 50% і вже цього року. Для цього потрібно внести зміни до державного бюджету.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для того, щоб підвищити заробітну плату 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 млрд грн. Ми будемо звертатися до уряду і потім до ВР щодо змін до державного бюджету.
Михайло Радуцький, голова парламентського комітету з охорони здоров'я:
В умовах дефіциту фінансування жодна реформа не матиме успіху. Тому комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі - до 6% ВВП.
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