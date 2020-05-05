Три сучасні апарати штучної вентиляції легень подарували благодійники Чернівецькій обласній лікарні.

Аналогів цим апаратам в області немає, вони прості у використанні, не потребують додаткового навчання персоналу. Сьогодні їх встановили в реанімації. Зазначу, що ця Чернівецька обласна лікарня вже третій місяць працює в посиленому режимі. Бо саме тут перебуває найбільше інфікованих у регіоні.

Сергій Цинтар, головний лікар Чернівецької обласної клінічної лікарні:

На сьогоднішній ранок в нас у лікарні знаходиться 160 хворих з підтвердженням або підозрою на COVID-19. Із них 14 хворих знаходяться в реанімаційному відділенні. На апараті ШВЛ знаходяться 4 хворих. Ми рахуємо, що пік. Ми дійшли до піка.

Михайло Папієв, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя":

Це апарати іноземного виробництва, але вони сертифіковані в Україні і мають відповідну гарантію в країні і мають відповідну пусконаладку в Україні. Тобто, повний цикл обслуговування і сертифікації в Україні. Якщо буде звернення і знаючи людину, яка допомагає нам, то я впевнений, що допомога завжди буде. "