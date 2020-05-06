Підтримка від королівської родини. Принц Вільям дозволив британським літакам швидкої допомоги дозаправлятися у дворі Кенсінгтонського палацу. Тепер медикам, які борються з поширенням коронавірусу у Великій Британії, більше не доведеться витрачати час, щоб дістатися до заправної бази у Вотфорді.

Літаки сідатимуть на майданчику, який раніше використовували для гелікоптерів королівської родини.