Британські науковці дійшли висновку, що COVID-19 поширився від кажана і мігрував світом вже наприкінці минулого року. Вони дослідили зразки генетичного матеріалу у понад 7,5 тисяч пацієнтів у всьому світі. Кажуть: вірус поширювався надто швидко і встановити, хто з хворих став початковим переносником інфекції в кожній країні - неможливо, адже таких було багато.