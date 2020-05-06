COVID-19 поширився від кажана - експерти [ Редактировать ]
Британські науковці дійшли висновку, що COVID-19 поширився від кажана і мігрував світом вже наприкінці минулого року. Вони дослідили зразки генетичного матеріалу у понад 7,5 тисяч пацієнтів у всьому світі. Кажуть: вірус поширювався надто швидко і встановити, хто з хворих став початковим переносником інфекції в кожній країні - неможливо, адже таких було багато.
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