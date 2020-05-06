Майское обновление для Windows 10 подарит операционной системе новую функцию с ощутимым улучшением. Пользователи, которые работают на старых и медленных компьютерах, ощутят прирост скорости благодаря обновлению Windows 10 May Update 20H1.

Одно из важных нововведений сменит способ индексации в поисковой системе внутри Windows. Такой подход снизит нагрузку на жесткие диски, что ощутимо повысит производительность на старых ноутбуках, использующих традиционные механические накопители.

Поиск Windows 10 будет также ускорен

Поскольку Windows 10 использует процесс индексации для каталогизации файлов, содержимого и файлов приложений, которые используются для программ, это является критически важным аспектом функционирования операционной системы.

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Обратная сторона индексации – снижение производительности на прошлых версиях Windows 10 и вообще всей линейки операционных систем Microsoft.

Нагрузка на жесткие диски будет снижена

Майский патч будет автоматически останавливать процесс индексации, когда жесткий диск активно используется для передачи или удаления файлов. В результате будет снижено влияние при выполнении любых действий, которые могут конфликтовать с процессом индексации.

Обновление принесет пользу более старым системам, нежели новым, так как современные ноутбуки в основном используют более быстрые твердотельные накопители, которые вообще не ощущают недостатков индексации. Более того, при использовании SSD-накопителей рекомендуется вовсе отключать индексацию, чтобы продлить их ресурс работы.

В свою очередь активная индексация позволит гораздо быстрее искать файлы на компьютере, что может быть полезно тем, кто часто ею пользуется.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как сверхбыстрый Wi-Fi увеличит скорость передачи данных. Также недавно сломанное обновление ликвидировало системные файлы Windows.