Славнозвісну 300-відсоткову надбавку медики не отримали через бюрократичну процедуру. Уряд гроші надав, а в областях їх нараховували не за тим наказом.

Саме так виправдовувався на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Мовляв, рахували з огляду на відпрацьований час, хоча в МОЗі неодноразово пояснювали: 300-відсоткову надбавку мають отримати всі без винятку, хто зіткнувся з COVID-19. Часу для виправлення помилок департаменту охорони здоров'я урядовці дали до кінця цього тижня. Відповідальними за виконання прем'єр Денис Шмигаль призначив голів облдержадміністрацій.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: