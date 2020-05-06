Коли лікарі отримають обіцяну надбавку [ Редактировать ]
Славнозвісну 300-відсоткову надбавку медики не отримали через бюрократичну процедуру. Уряд гроші надав, а в областях їх нараховували не за тим наказом.
Саме так виправдовувався на засіданні Кабміну міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Мовляв, рахували з огляду на відпрацьований час, хоча в МОЗі неодноразово пояснювали: 300-відсоткову надбавку мають отримати всі без винятку, хто зіткнувся з COVID-19. Часу для виправлення помилок департаменту охорони здоров'я урядовці дали до кінця цього тижня. Відповідальними за виконання прем'єр Денис Шмигаль призначив голів облдержадміністрацій.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
У мене також є претензія до голів ОДА які не проконтролювали належну виплату 300 відсотків лікарям на місцях. Коштів достатньо, фонд на боротьбу з СOVID-19 в країні є, найбільш пріоритетне завдання забезпечити виплату зарплат лікарям/
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