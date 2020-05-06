Десять з половиною тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в країні-агресорі минулої доби. На сьогодні загальне число інфікованих в РФ майже 166 тисяч.

Серед них найбільше в Москві. Померли від COVID-19 півтори тисячі росіян. За кількістю недужих Росія впритул наблизилася до Франції, яка за цим показником входить до п'ятірки найбільш уражених країн світу.