У Росії зафісували тисячі заражень коронавірусом за добу [ Редактировать ]
Десять з половиною тисяч нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в країні-агресорі минулої доби. На сьогодні загальне число інфікованих в РФ майже 166 тисяч.
Серед них найбільше в Москві. Померли від COVID-19 півтори тисячі росіян. За кількістю недужих Росія впритул наблизилася до Франції, яка за цим показником входить до п'ятірки найбільш уражених країн світу.
по теме
Коли лікарі отримають обіцяну надбавку
Славнозвісну 300-відсоткову надбавку медики не отримали через бюрократичну процедуру. Уряд гроші надав, а в областях їх нараховували не за тим наказом
У Китаї створили термоокуляри для виявлення хворих на COVID-19
Китайська компанія розробила окуляри, які вимірюють температуру людей на відстані кількох метрів. Наскільки надійний такий прилад?
Передова у боротьбі з коронавірусом: компанії Group DF продовжують допомагати лікарям
Надавати допомогу тим, хто на передовій у боротьбі з коронавірусом, продовжують благодійники та меценати
У скільки держава оцінила медичні послуги
медики вкрай незадоволені прайсами на послуги другої ланки меддопомоги, яку встановила Національна служба здоров'я. Ці розцінки теж обіцяють змінити
Не тільки COVID-19: держава покинула напризволяще тисячі важкохворих українців
Неможливість доїхати до лікарень, відсутність препаратів і скасовані операції - і це не увесь список перешкод, ціна яких - людське життя
У Росії вже 110 тисяч людей захворіли на COVID-19
Майже вісім тисяч нових хворих тут зареєстрували за минулу добу. Загалом же в РФ понад 110 тисяч інфікованих. Більшість у Москві. В мерії міста уже навіть не приховують страхів повторити італійський сценарій, коли хворих було нікуди класти