"Карантин нас вбиває". З таким гаслом у середмісті Києва сьогодні відбулася акція протесту ринкових торговців та малих підприємців. Протестувальники намагалися потрапити під Кабмін, проте їх зупинили поліцейські. На місці подій побував Руслан Смєщук.

Друзья, малый бизнес будет уничтожен, если мы будем сидеть и молчать. И нам нужно обьединяться.

Майже сто машин, декілька сотень протестувальників і автобуси з правоохоронцями. Це - акція протесту підприємців проти карантину.

Протестувальники планували проїхати автомобільною колоною до будівлі уряду там зустрітися з представником кабінету міністрів, і передати йому свої вимоги. Проте поліція зупинила їх тут на початку вулиці Грушевського, тож підприємці проводять свою акцію протесту ось тут. Ну а шлях до урядового кварталу зараз перекритий для транспорту.

Олександр Мальцев, протестувальник з Одеси:

Ми приехали в 4 утра, в 4 утра тут стоял грузовик поперек дороги и 2 патрульные машины. Когда мы начали проездку, подьехал автобус со спецназом, потом вон еще 2. Машины не убирают, нас к Кабмину не пропускают. При том что за 3 по действующему законодательству мы предупредили Кабмин и получили разрешение.

Під наглядом поліції протестувальники перекрили дорогу навпроти стадіону імені Лобановського. Вимоги прості: по-перше, єдині правила для всіх, по-друге, виконання обіцянок, які уряд роздавав малому бізнесу.

Віктор, протестувальник з Києва:

Наш премьер-міністр дає розпорядження - відкрити ринки, послабити карантин. А місцева влада саботує. Нам кажуть с 1 числа ринки починають працювати. Підприємці знов закупляють товар, потому що починаем робити. В обед приходять і кажуть - ні, ви не робите. Ви починаєте робити з понеділка. Ні, в понеділок не робите. Пояснить з якого дня ми робимо?

Деякі підприємці через карантин на межі банкрутства.

Наталія Богданова, протестувальниця із Черкас:

Мы с Черкасс приехали. У нас ФОП просто люди доходят до крайности. То о чем говорит власть - что они договорились с банками - это не работает. Человеку прислали письмо из банка о досрочном прекращении кредита и погасите всю задолженность. Хорошо что нам аренду остановили торговые центры но комунальные мы платим. Человеку приходит по 20 тысяч и еще банк или они подают в суд и забирают имущество.

Зрештою, делегація протестувальників пішки рушила до Кабміну, де й передала свої вимоги урядовцям.