Медична реформа не захищає медиків та пацієнтів - співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко [ Редактировать ]
Медична реформа в теперішньому вигляді, не захищає ні медиків, ні пацієнтів. У цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Політик заявив, що замість розвитку і підтримки лікарень медреформа передбачала ліквідацію низки закладів.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" :
Ну достаточно сказать, что с первого апреля должны были закрыться тубдиспансеры, психико-неврологические клиники, и больных отправить на улицу, конечно это был медицинский геноцид и то, что уже сегодня все понимают, что так нельзя, что надо останавливать этот идиотизм, восстанавливать медицину, увеличивать зп врачам, и заниматься медициной. Особенно это видно, когда наступила беда, и я убежден, что государство должно восстановить мендицину в лучшем виде и мы для этого приложим все усилия, мы были против этого вредительства, которое было в медицине в прошлые годы и мы сейчас будем отстаивать чтоб она была восстановлена. Прийдется восстанавливать, восстанавливать эпидемиологическую службу и бороться за то, чтобы врачи чувствовали себя защищенными и видели что государство о них заботится.
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