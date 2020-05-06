Медична реформа в теперішньому вигляді, не захищає ні медиків, ні пацієнтів. У цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко. Політик заявив, що замість розвитку і підтримки лікарень медреформа передбачала ліквідацію низки закладів.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" :