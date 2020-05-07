В Ривненской области возросло количество заболевших коронавирусом [ Редактировать ]
В Ривненской области за последние сутки возросло количество инфицированных коронавирусом и превысила 800 человек. Об этом сообщил председатель Ривненской Облгосадминистрации Виталий Коваль.
6 мая, в области было подтверждено еще 37 новых случаев заболевания COVID-19: восемь больных из Ривне, еще 22 - из районов. Возраст больных от 17 до 82 лет.
Таким образом, уже зарегистрировали 832 случая инфицирования. Из них 19 человек умерли.
"Сегодня умерла 80-летняя женщина с г.Сарны. И уже 124 человека выздоровел. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 24 ровенчан... Больницы на Ровенщине заполнены COVID-больными на 20%", - отметил Коваль.
Ранее Майк Помпео заявил, что у США нет полной уверенности в происхождении коронавируса.
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