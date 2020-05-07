В четверг, 7 мая, замминистра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что клинические испытания украинского лекарства для борьбы с коронавирусом "Биовен" происходят с согласия пациента.

"Биовен" - это препарат украинского производителя, который показал свою успешность при ряде заболеваний. Минздрав в соответствии с действующими приказами министерства утвердил предложение Государственного экспертного центра (ГЭЦ). Для того, чтобы принять решение о клинисследованиях, производитель обращается в ГЭЦ с пакетом документов, определяет медучреждения, где проводятся испытания.

"В пакет документов входит соглашение медучреждения и обязательное решение комиссии по этике в этом медучреждении. Испытания проводятся по согласованию пациента, больше того пациент страхуется. Выбор медучреждений и сам процесс исследований соответствуют порядку проведения клинических испытаний",- добавила она.

Она отметила, что лекарственное средство "Биовен" является препаратом украинского производителя. По ее словам, он уже обнаружил свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.



Микичак добавила, что заведения, где будут испытывать препарат, определяет сама фирма-производитель в партнерстве с учреждениями здравоохранения.

Напомним, по состоянию на 7 мая в Украине зафиксировали 13 691 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин. А Ляшко заявил о том, что Украина избежала пика коронавируса.