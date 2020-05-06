Бывший вице-президент мадридского "Реала" Амадор Суарес боролся с коронавирусом на протяжении 40 дней, но ему так и не удалось справиться с болезнью. Вице-президент скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

"Реал Мадрид" К.Ф., его президент и совет директоров, глубоко сожалеют о смерти Амадора Суареса, директора клуба с 2006 года и вице-президента в период с 2007 по 2009 год. Реал Мадрид хочет выразить свои соболезнования всем родным и близким", - прокомментировали смерть Суареса в клубе.

Амадор Суарес был директором клуба с 2006 года и вице-президентом в период с 2007 по 2009 год. Затем он оставил свою должность, но оставался партнером "Реала".

За время работы Суареса в совете директоров мадридского клуба, спортсмены выиграли 2 футбольные лиги, 1 Суперкубок Испании по футболу, 1 баскетбольную лигу и 1 Кубок УЛЕБ. Также, Амадор был президентом Группы Amasua и Испанской Конфедерации Рыболовства.

Как ранее сообщалось, форвард берлинской "Герты" демонстративно нарушил карантин.

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