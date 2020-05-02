Умер известный американский актер [ Редактировать ]
Актер Сэм Ллойд, самая знаменитая роль которого – юрист Тэд Баклед в известном сериале "Клиника" погиб от онкологического заболевания.
Об этом сообщает NBC News.
По информации, у Ллойда нашли неоперабельную опухоль мозга, а метастазы разошлись на легкие, челюстную кость, печень и позвоночник.
Известно, что 56-летний Сэм Ллойд кроме "Клиники" стал известен еще и в "Бесстыжьи", "Американская семейка", "Отчаянные домохозяйки".
Ранее мы писали, что умер актер из "Миллионера из трущоб" и "Жизни Пи". Мужчина скончался в возрасте 53 лет от кишечной инфекции.
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