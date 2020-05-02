Актер Сэм Ллойд, самая знаменитая роль которого – юрист Тэд Баклед в известном сериале "Клиника" погиб от онкологического заболевания.

Об этом сообщает NBC News.

По информации, у Ллойда нашли неоперабельную опухоль мозга, а метастазы разошлись на легкие, челюстную кость, печень и позвоночник.

Известно, что 56-летний Сэм Ллойд кроме "Клиники" стал известен еще и в "Бесстыжьи", "Американская семейка", "Отчаянные домохозяйки".

Ранее мы писали, что умер актер из "Миллионера из трущоб" и "Жизни Пи". Мужчина скончался в возрасте 53 лет от кишечной инфекции.