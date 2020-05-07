В Киеве уже открыли десять продовольственных рынков [ Редактировать ]
На сегодня в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. Сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", базар на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский", - сообщил Кличко.
Остальные рынки, по словам мэра Киева, будут открываться, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.
Напомним, что основным условием для начала работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.
по теме
У Києві дозволять фастфуд та продаж кави
За розпорядженням КМДА, продаж їжі швидкого приготування і напоїв має відбуватися через спеціально обладнане віконце видачі
5 мая в Киеве открыли три рынка, завтра - еще два
Госпотребслужба проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации.
Карантин в Киеве: как будут снимать ограничения и когда заработает транспорт
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Метро в столице откроют по решению правительства. В публичных местах все киевляне должны придерживаться правил безопасности и быть в масках.
У КМДА оцінили готовність ринків до виходу з карантину
Базари будуть відкриватися поступово, але лише за умов виконання усіх протиепідемічних вимог
Ослабление карантина: какие заведения не будут открывать
Уже в мае в Киеве планируют ослабление карантина