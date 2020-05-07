На сегодня в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности. Сегодня в Киеве уже начали работать 10 рынков: "Демеевский", "Маяк", "Печерский", "Владимирский", базар на Лесной. А также - "Феофановский", рынки "Одесский", "Иллис", "Выгуровский" и "Бессарабский", - сообщил Кличко.

Остальные рынки, по словам мэра Киева, будут открываться, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

Напомним, что основным условием для начала работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.