Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выбрало компании SpaceX, Blue Origin и Dynetics в качестве подрядчиков для создания комического корабля для полета на Луну. Сумма контракта - $967 млн, как компании поделят эту сумму не известно. Об этом сообщает Reuters.

В отличие от программы "Аполлон", которая доставила астронавтов на Луну почти 50 лет назад, NASA готовится к долгосрочному присутствию на единственном спутнике Земли. Руководители космического агентства называют это первым этапом для достижения конечной цели - полета на Марс.

Ставку в этом NASA будет делать на частные компании, которые имеют общее видение покорения космоса. Выбор сразу трех компаний-подрядчиков позволит NASA перестраховаться, если одна из компаний будет отставать в разработке.

"Я думаю, что у нас есть потенциал для невероятно захватывающего будущего в космосе с базой на Луне и, в конечном счете, отправкой людей и созданием самодостаточного города на Марсе", - прокомментировал данное событие миллиардер Илон Маск, владелец компании SpaceX.

Его партнером в покорении Луны будет самый богатый человек мира Джефф Безос. В прошлом году он создал компанию Blue Origin, которая занимается постройкой космического корабля Blue Moon. В этом ему помогают компании Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper. Blue Origin планирует вывести свой корабль на орбиту, используя собственную тяжелую ракету New Glenn.

Компания SpaceX, которая в мае 2020 года планирует осуществить запуск своей первой пилотируемой миссии для NASA (доставку экипажа на МКС), разработает свой собственный космический корабль Starship для отправки экипажа и до 50 кг груза на Луну.

Компания Dynetics, входящая в корпорацию Leidos Holdings, строит свой собственный пилотируемый космический корабль Vulcan. В этом ей помогают компании Boeing-Lockheed и United Launch Alliance.

В прошлом году компания Boeing представила свою концепцию космического корабля, однако она была отвергнута NASA. Аналитики называют это "ударом" по аэрокосмическому гиганту, который десятилетиями являлся ключевым подрядчиком Международной космической станции. Теперь Boeing становится всего лишь второстепенным поставщиком в лунной программе NASA.

В прошлом месяце Boeing проиграл SpaceX в другом тендере на доставку грузов на лунную космическую станцию. В сопроводительной записке NASA сказано: "Предложение Boeing было самым дорогим и самым низким по коэффициенту пригодности миссии".

Отмечается, что у NASA есть ряд претензий к Boeing. В частности, компании никак не удается построить ракету большой грузоподъемности, несмотря на вложенные миллиарды долларов.