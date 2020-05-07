В Zoom начали приговаривать к смертной казни Источник: Unsplash

Власти Нигерии в связи с пандемией коронавируса начали приговаривать осужденных к смертной казни через популярный сервис Zoom.

Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил нигерийского водителя Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери своего работодателя, сообщает BBC.

Слушание длилось почти три часа. На нем присутствовали адвокаты, в том числе генеральный прокурор.

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Поскольку карантин вынудил всех самоизолироваться, судебное заседание проходило через сервис онлайн-конференций Zoom, набравший небывалую популярность за последние два месяца.

Судья находился в Верховном суде Лагоса в Икедже, Хамид - в тюрьме строгого режима в Кирикири. Адвокаты присоединялись к конференции из других мест страны.

Хамид не признал себя виновным в убийстве 76-летней Джоласуны Окунсаньи в декабре 2018 года.

"Приговор виртуального суда для вас, Олалекан Хамид, заключается в том, что вы будете повешены за шею, пока вас не объявят мертвым, и пусть Господь помилует вашу душу", - цитирует судья Дада.

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Смертная казнь в Нигерии хоть и выносится, но, как правило, применяется крайне редко. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находится более 2000 человек, а последние три казни произошли в 2016 году.

Оглашение приговора в режиме онлайн осудила организация по защите прав человека Human Rights Watch. По их словам, судебная система Нигерии двигается в неправильном направлении, приговаривая человека к смертной казни через повешение, да еще через свободный источник связи – интернет.

Human Rights Watch осуждает действия судебной системы Нигерии, называя приговор к смерти нигерийского преступника с помощью Zoom "жестоким и бесчеловечным".

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Что касается пандемии, то в Нигерии официально зарегистрировано чуть менее 3000 случаев заражения коронавирусом, из которых 100 оказались смертельными.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов.

Также в прошлом году на популярном курорте ввели смертную казнь для туристов.