Жестоко и бесчеловечно: в Zoom приговаривают к смертной казни [ Редактировать ]
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Власти Нигерии в связи с пандемией коронавируса начали приговаривать осужденных к смертной казни через популярный сервис Zoom.
Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил нигерийского водителя Олалекана Хамида к смертной казни через повешение за убийство матери своего работодателя, сообщает BBC.
Слушание длилось почти три часа. На нем присутствовали адвокаты, в том числе генеральный прокурор.
Поскольку карантин вынудил всех самоизолироваться, судебное заседание проходило через сервис онлайн-конференций Zoom, набравший небывалую популярность за последние два месяца.
Судья находился в Верховном суде Лагоса в Икедже, Хамид - в тюрьме строгого режима в Кирикири. Адвокаты присоединялись к конференции из других мест страны.
Хамид не признал себя виновным в убийстве 76-летней Джоласуны Окунсаньи в декабре 2018 года.
"Приговор виртуального суда для вас, Олалекан Хамид, заключается в том, что вы будете повешены за шею, пока вас не объявят мертвым, и пусть Господь помилует вашу душу", - цитирует судья Дада.
Смертная казнь в Нигерии хоть и выносится, но, как правило, применяется крайне редко. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находится более 2000 человек, а последние три казни произошли в 2016 году.
Оглашение приговора в режиме онлайн осудила организация по защите прав человека Human Rights Watch. По их словам, судебная система Нигерии двигается в неправильном направлении, приговаривая человека к смертной казни через повешение, да еще через свободный источник связи – интернет.
Human Rights Watch осуждает действия судебной системы Нигерии, называя приговор к смерти нигерийского преступника с помощью Zoom "жестоким и бесчеловечным".
Что касается пандемии, то в Нигерии официально зарегистрировано чуть менее 3000 случаев заражения коронавирусом, из которых 100 оказались смертельными.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов.
Также в прошлом году на популярном курорте ввели смертную казнь для туристов.
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