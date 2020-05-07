В Одесской области зафиксировали пятую смерть среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что 7 мая днем скончалась 60-летняя жительница села Липецкое Подольского района, которая была доставлена в городскую больницу Подольска в тяжелом состоянии неделю назад.

"У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь протекала очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - отметил глава больницы Александр Жуковский.

Это уже третий летальный случай среди жителей Подольского района. Еще две смерти от коронавируса были зафиксированы в Одессе.

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