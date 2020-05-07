Масове тестування на COVID-19 та страхування лікарів. Два законопроекти, яким було присвячене сьогоднішнє позачергове засідання парламенту. Обидві ініціативи депутати підтримали, втім, поцапались через авторство законопроектів.

Протестувати всіх. У парламенті хочуть запустити масову перевірку українців на коронавірус.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":

Дається можливість розгортання мобільних амбулаторних пунктів по всій країні, залучення іншого персоналу, наприклад лікарів-інтернів що б це тестування проводити.

У Верхній Раді - небачена єдність. Проект закону підтримали ледь не одностайно. А от розгляд законопроектів про страхування лікарів ледь не перетворився на міжфракційні розбірки. Почалося все зі звинувачень у плагіаті.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Наш законопроект був зареєстрований в квітні, а Рахамії - 5 травня, коли вже зібрали 150 підписів за проведення позачергової сесії, він же сам написав у чаті, що "мы не можем отдать политические дивиденды, мы внесем свой закон".

Та й законопроекти різняться лише в одному - у яких випадках страхувати лікарів. У разі інфікування, як пропонували в "Європейській солідарності". Чи у разі інвалідності, як вигадали "Слуги народу".

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Ми вже прийняли 300% надбавку за ризик і якщо лікар працює - йому повинні сплачувати 300% за ризик. Але ми додаємо правку: якщо він захворів на коронавірус і протягом року отримав інвалідність будь-якого ступеню - він має отримати 300 неоподаткованих мінімумів громадян.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

250 "мінімумів" - у разі якщо інфікований медпрацівник, окрім лікарів є медпрацівник, і 1000 "мінімумів" - у разі смерті.

А от в опозиції нагадали "Слугам" і про доларові зарплати вчителям, і про надбавки для медиків, яких ніхто так і не побачив.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Говорять про 300 відсотків надбавки лікарям, не знаючи, ця хитрозроблена фракція, що лікарі отримали від 8 до 280 грн за березень-квітень надбавки. І зараз ця хитрозроблена фракція намагається залишити лікарів без виплати.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Не зовсім розумію термін "хитрозроблна" фракція в парламенті, але добре розумію що таке хамство, що таке зверхність, що таке брехня.

Та врешті депутати повернулися до обговорення законопроектів.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

В законопроекті, який має найбільше шансів бути прийнятим записана незрозуміла інвалідність від коронавірусу - від нього інвалідність не настає, - то маємо такі речі, треба вилучати.

Попри зауваження, проект закону про страхування в разі інвалідності "Слуг народу" таки підтримали 340 народних обранців.