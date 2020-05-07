Распространенная патология может привести к госпитализации с коронавирусом [ Редактировать ]
Ученые обнаружили фактор риска, при котором заболевание коронаирусной инфекцией может привести к неминуемому лечению в условиях стационара.
Об этом сообщает The Times.
По информации, люди, у которых наблюдается ожирение имеют наибольшую вероятность оказаться в больнице с осложнениями COVID-19.
Отмечается, что такие данные были определены среди 340 тысяч человек, у которых была тяжелая форма инфекции.
Читайте еще, длительная самоизоляция и сидячий образ жизни может привести к ожирению. Эксперты отметили, что во время карантина люди сжигают на 400 калорий меньше, чем в обычной жизни.
по теме
Борьба с коронавирусом: стали известны факторы выздоровления
Ученые проанализировали результаты из разных городов Китая
Коронавирус может "убить" британскую экономику
Такое грандиозное падение фиксируют первый раз за 300 лет
Турция эвакуировала украинцев из Аргентины
Turkish Airlines помог эвакуироваться из Аргентины девятерым гражданам Украины
Коронавирусная инфекция начала "поглощать" Африку
В странах зафиксировали более 50 тысяч случаев заболевания
Риск возвращения жесткого карантина остается реальным - ВОЗ
Лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения