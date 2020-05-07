Ученые обнаружили фактор риска, при котором заболевание коронаирусной инфекцией может привести к неминуемому лечению в условиях стационара.

Об этом сообщает The Times.

По информации, люди, у которых наблюдается ожирение имеют наибольшую вероятность оказаться в больнице с осложнениями COVID-19.

Отмечается, что такие данные были определены среди 340 тысяч человек, у которых была тяжелая форма инфекции.

Читайте еще, длительная самоизоляция и сидячий образ жизни может привести к ожирению. Эксперты отметили, что во время карантина люди сжигают на 400 калорий меньше, чем в обычной жизни.