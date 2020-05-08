Зазвичай у День пам'яті і примирення у багатьох містах Європи і США проводилися масштабні масові заходи. Однак через пандемію коронавірусу ювілейна дата минає без помпезних урочистостей. Та попри це, цей день - добра нагода згадати воєнне лихоліття з розповідей свідків, вшанувати полеглих та задуматися про те, що подібне жахіття не має повторитися.

Альберт Еванс, ветеран Другої світової війни з Великої Британії:

Коли скінчилася війна з Німеччиною, я був у місті Бремен. І ми вже думали, що нас відпустять в Англію, бо я не був удома три роки. Але натомість нас відправила в Кале, а звідти, через Середземне море, в Палестину, де тривав конфлікт. Ми не могли повірити. Цього року я сподівався поїхати в Лондон, щоб взяти участь у параді, а тоді - піти на службу у Вестміністер. Яка прикрість, що все скасували. Цей вірус допік нам сильніше за Гітлера.

Сеймур Тейлор, ветеран Другої світової війни з Великої Британії:

Ми увійшли до гавані близько 3-ї дня і тоді саме оголосили мир. І тієї миті зчинилося шаленство. Нас хапали, обіймали, цілували, пхали в руки напої - просто якесь божевілля. Це було неймовірно. Цьогоріч, гадаю, не буде жодних церемоній, але я вдягну свою форму та медалі і ми відзначимо це з сусідами.

Гюнтер Боем, свідок війни: