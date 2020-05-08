З наступного тижня в усіх регіонах очікують пом'якшення карантину. Мають запрацювати салони краси, перукарні, літні тераси ресторанів і крамнички. А ще у деяких містах знімуть із гальм громадський транспорт. Про перспективи та реальність - Олена Логінова.

Карантин в Україні ще не знято, проте у Києві значно збільшилася кількість транспорту. На деяких дорогах складно проїхати через затори і пробки. Ще два тижні тому ситуація була зовсім іншою.

Та на ще нещодавно порожніх столичних дорогах - зараз майже докарантинний трафік.

Це й зрозуміло - ділова активність потроху відновлюється, люди виходять із карантину... і їдуть. Переважно своїми авто або в таксі. Бо громадський транспорт у столиці ще - на гальмі. Метро - закрите, маршрутки - ще не пустили, а наземний комунальний транспорт - у спецрежимі.

А взагалі, як і кому їздити - вирішує влада на місцях. Де епідеміологічна ситуація гірша - і обмеження твердіші.

У Дніпрі, щоб проїхати в автобусі чи тролейбусі, як і в Києві, потрібна спецперепустка. Але при цьому - квиток не потрібен, проїзд - безплатний. Для пасажирів ця ситуація в плюс, а от водіям - збиток. Бо їхні зарплати зменшилися.

Та хай який режим перевезень, біда в усіх українських транспортників - приватних, і комунальних - одна. Гроші. А точніше - мільйонні збитки.

Михайло Тонконогий, голова профспілки автоперевізників:

Валові збитки автотранспортних підприємств Дніпропетровщини становили близько 25 мільйонів гривень. На сьогодні більше 10 відсотків водіїв не повернуться скоріш за все на свої робочі місця, бо вони знайшли для себе вже іншу роботу.

У коронавірусно-благополучному Миколаєві на час карантину масово транспорт на гальма не ставили. Містом курсують навіть маршрутки.

Юрій Христенко, речниця КП ММР :Миколаївелектротранс":

На підприємстві працює десь 720 чоловік. Десь 70 чоловік відправили в оплачувану відпустку, у неоплачувану - близько 30.

Тож зрозуміло, що всі транспортники чекають, коли зможуть працювати на повну. Та випускати їх у рейс в уряді поки що не готові. Бо повноцінний запуск громадського транспорту - зведе нанівець всі карантинні зусилля. Тож у Кабміні закликають мерів знімати обмеження поступово. Для початку з 11 травня збільшити кількість рейсів.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Громадський транспорт, особливо у великих містах, - це одразу ризик сотень нових хворих, і тут треба діяти поступально і дивитись у першу чергу на питання безпеки. Кожен міський голова, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті.

Та дехто готовий вмикати швидкість. Приміром, уже з наступного тижня влада Кременчука планує вивести на маршрути весь міський транспорт. Спецперепустки готові скасувати. Частково відновлять роботу звичну транспорту і в Дніпрі. А в Харкові навіть планують підземку запустити.

У Києві про це і не думають - жодних послаблень до 22 травня.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі, до 22 травня точно.

Та якщо роботою транспорту в містах кермують мери, то міжміським сполученням - уряд. І коли в Україні поїдуть автобуси та поїзди - ще невідомо. Дат не називають. В "Укрзалізниці" хіба говорять, що спершу пустять електрички та "Інтерсіті". А от щодо авіасполучення - перспективи ще туманніші. Радше, до кінця літа ніхто нікуди не летітиме.