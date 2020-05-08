Киевлянам отключат горячую воду [ Редактировать ]
С 12 мая в Киеве отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КГГА пояснили, что проверку теплосетей будут проводить во всех районах столицы в рамках подготовки к отопительному сезону. Гидравлические испытания продлятся около двух недель. На это время будут отключать соответствующие тепловые пункты, а подача горячей воды временно прекратится.
"Мы понимаем, что отсутствие горячей воды - это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет. Просим с пониманием отнестись к этому шагу. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" и его работники максимально качественно и оперативно выполнять эти работы", - отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Ранее сообщалось о том, что в Украине введут ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.
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