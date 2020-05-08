Тарифы на свет: что ждет украинцев в платежках [ Редактировать ]
До конца года тариф на электроэнергию для населения повышать не будут. Такое заявление сделала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного штаба.
Тариф для населения у нас остается в этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины провело серьезную работу для снижения стоимости платежки украинца.
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Тарифы на электроэнергию: что ждет украинцев в платежках
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