Бойовики застосували на Донбасі бойовий безпілотник [ Редактировать ]
Довше за Другу Світову. Сьомий рік триває кремлівська воєнна агресія проти України. Під тимчасовою владою окупантів перебуває український Крим, а на Донбасі російські найманці продовжують вбивати українських солдатів та обстрілювати мирні українські селища.
Минулої доби ворог 21 раз порушив режим припинення вогню. Шістьох українських солдатів поранено. Противник атакував наші позиції з артилерійських систем калібру 122 мм, з 82-х та 120-х мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Старогнатівки найманці застосували безпілотник, який скинув снаряд над позиціями ЗСУ. Підрозділи Об'єднаних сил дали ворогу гідну відсіч. За даними розвідки, сімох окупантів ліквідовано, п'ятьох поранено, знищено військову вантажівку ворога.
Сьогодні бойовики поновили збройні провокації на обох напрямках: ворожі обстріли зафіксовано поблизу Оріхового та Авдіївки.
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