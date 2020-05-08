Верховна Рада поки не збирається звільняти голову Національного банку України Якова Смолія. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив Олександр Корнієнко, перший заступник голови фракції "Слуга народу".

За його словами, голову НБУ викликали до парламенту, щоб відзвітувати перед народними обранцями про дії регулятора під час пандемії коронавірусу.

"Щодо кадрових моментів такі пропозиції ще не надходили, це такий робочий процес здійснення парламентського контролю. Мова йде про те, щоб поговорити з керівництвом національного банку в контексті тієї економічної ситуації, яка зараз складається. Як НБУ діяв, коли починався цей коронавірус, який ефект для економіки... Звичайно послухати плани НБУ, як він збирається далі свою політику проводити... Нам потрібно розуміти, як діятиме наш головний регулятор", - заявив Олександр Корнієнко.

Водночас перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що наступного тижня Верховна Рада проголосує "банківський закон", який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

"За "банківський закон" вистачить голосів у залі, тому що перше читання закону і прийняття особливої процедури за новими змінами до регламенту зібрало достатню кількість голосів, навіть з запасом - близько 250 голосів. Дійсно, ми всі депутати у фракції монобільшості підтримуємо цей закон у нас стабільно було в районі 205-210 голосів. Думаю, така кількість і збережеться. Таким чином ми в середу вже поставимо крапку в цій історії. Звичайно наші опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання цього закону, це вже така технічна дія. Думаю, що наші міжнародні фінансові партнери сприймуть схвально вже сам факт голосування і ми зможемо рухатися далі по виконанню тієї програми, про яку йшла мова у попередні часи", - заявив нардеп.

Нагадаємо, законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) спрямований на удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання НБУ необхідних інструментів впливу у цій сфері.