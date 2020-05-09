Столичные правоохранители повысили меры безопасности на 9 мая [ Редактировать ]
Киевское управление Нацполиции совместно с Национальной гвардией повысили меры безопасности во время празднования Дня победы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
По их словам, парвоохранители будут усиленно охранять места проведения акций и не допускать провокаций.
"На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам вокруг Парка Вечной Славы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, в установленных пропускных пунктах полицейские проведут осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантинных ограничений и запрете использования символики тоталитарных режимов", - отмечается в сообщении.
Известно, что перед поведением акций взрывотехники совместно с кинологической службой проверили все места массового скопления людей на факт наличия взрывоопасных предметов.
Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут проводить массовые мероприятия по случаю 75 годовщины победы во Второй мировой войне.
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