Британские авиакомпании заявили о новых, скорректированых карантинных правилах для туристов. Власти введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Согласно планам британского правительства, с конца мая все, кто будут прибывать в Британию, будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключение только для лиц, прибывших из Ирландии.

Также карантин не нужно будет проходить работники критически важной сферы- это водители грузовиков и другие работники, которые чрезвычайно важны для страны.

Авиакомпании выступили против данных ограничений, так как карантинные нововведения могут нанести еще больший ущерб и так пострадавшей отрасли. Авиакомпании требуют от правительства четкой стратегии выхода из карантина и снижения экономических последствий для ключевых отраслей.

Напомним, три авиакомпании планируют уже с конца мая возобновить работу.