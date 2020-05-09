Британия вводит новые карантинные правила для туристов [ Редактировать ]
Британские авиакомпании заявили о новых, скорректированых карантинных правилах для туристов. Власти введут обязательную обсервацию для туристов с конца мая в рамках карантинных ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает BBC News.
Согласно планам британского правительства, с конца мая все, кто будут прибывать в Британию, будут обязаны пройти двухнедельную обсервацию. Исключение только для лиц, прибывших из Ирландии.
Также карантин не нужно будет проходить работники критически важной сферы- это водители грузовиков и другие работники, которые чрезвычайно важны для страны.
Авиакомпании выступили против данных ограничений, так как карантинные нововведения могут нанести еще больший ущерб и так пострадавшей отрасли. Авиакомпании требуют от правительства четкой стратегии выхода из карантина и снижения экономических последствий для ключевых отраслей.
Напомним, три авиакомпании планируют уже с конца мая возобновить работу.
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