З посмішкою чи без, але карантин обов'язково скінчиться. І те, що люди побачать на виході, може їх здивувати. Адже змінюється не лише спосіб життя, а й навіть вигляд цілих міст.

Скориставшись відсутністю машин, у Європі почали реконструкцію доріг і площ. Так, лише у Брюсселі влада встигла збудувати 40 кілометрів велодоріжок, забравши при цьому смуги у водіїв авто.

Як тепер виглядатимуть європейські міста - розкаже Олена Абрамович.

Rue de la Loi - у докоронавірусні часи одна з найбільш завантажених трас Брюсселя. Після карантину водії, вочевидь, будуть здивовані. Одну зі смуг віддали велосипедистам.

Ось так це шосе виглядало пів року тому. Це ще не година пік, рух по усіх чотирьох смугах - односторонній, проте розвинути швидкість все одно важко. Були тут і велодоріжки, щоправда на тротуарі і дуже вузенькі. Тож влада міста вирішила їх розширити.

Віддали одну з автосмуг велосипедистам аби зрівняти можливості. Бо цією дорогою в годину пік рухаються приблизно 3 тисячі людей в авто і 2 тисячі на велосипедах або ж пішки. Пішоходи теж матимуть більше простору - їм додалась територія, де були старі велодоріжки. Такі зміни влада Брюсселя планувала давно, але постійні затори заважали стати до роботи.

Паскаль Смет, держсекретар Брюсселя з питань урбаністики:

Коронавірус допоміг нам пришвидшитись і ніхто не скаржиться. Ми створюємо значно більше просторів для громадськості, запроваджуємо обмеження швидкості до 20 км на годину, швиденько робимо велодоріжки. Все це стало зараз можливим.

Завдяки карантину, влада встигла завершити облаштування 40 кілометрів нових велодоріжок ще до початку літа. Зазвичай такі роботи проводять у серпні, коли більшість містян у відпустках. Скористалися нагодою і аби завершити реконструкцію площ міста.

Паскаль Смет, держсекретар Брюсселя з питань урбаністики:

На цій площі раніше було просто багато машин, а тепер це буде площа з зеленими насадженнями, простором для велосипедів, пішоходів, трошечки залишиться і для машин. Та й загалом, це буде нове місце для зустрічей.

Скористалась затишшям і влада Парижа. Трафік під час карантину у французькій столиці знизився на 85%. І мерія оголосила, що збудує 50 кілометрів нових велодоріжок. В Берліні теж вирішили швидше освоїти виділені цього року на велодоріжки 30 мільйонів євро. Тож після коронавірусу європейські столиці матимуть оновлений вигляд.