Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих. Як дотримуватися масочного режиму, якщо придбати маски ніде? Мешканці села Волоське, що на Дніпропетровщині знайшли вихід. Шити маски на все село взялися виховательки дитячого садка.

Маленьке село Волоське розташоване за 30 кілометрів від обласного центру. Тут немає ані супермаркетів, ані аптек, де б місцеві мешканці могли придбати маски. Та попри це, карантинних правил тут дотримуються завдяки ось цим жіночкам.

За голками та швейними машинами виховательки дитячого садка. Частина колективу у відпустці, а решта працівників - щодня виготовляють маски для жителів усього села.

Людмила Китай, помічниця вихователя дитячого садка с.Волоське:

Ось мої заготовочки, в поміч шить, щоб їй легше було шить - складаємо, сколюємо булавочками. Потім коли вони вже прошиті обрізаємо ниточки лишні. Де що залишилося, щоб більш культурно виглядали - нашили, підшили. Дівчата ось такі заготовочки роблять нам.

З матеріалами допомагає, - хто тільки може. Приносять марлю, тканину, резиночки та нитки. Виховательки жартують, - налагодили своє міні-виробництва. Щодня шиють по 50 масок. Як для дорослих, так і для дітей. Вже готові вироби відносять на пошту, там кожен охочий може взяти їх безкоштовно.

Юлія Татухова, директорка дитячого садка с.Волоське:

Якщо маски різко закінчуються, мені поштарка головна дзвонить и каже, Юлечка, закінчилися треба. Ми все кидаємо, сідаємо і шиємо.

Так працюють уже з місяць. За цей час виховательки виготовили більше 1000 масок.