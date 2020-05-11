Убийства животных в Киеве: полиция ищет живодеров [ Редактировать ]
11 мая в Дарницком районе Киева, было обнаружено 11 трупов собак. Причина смерти животных устанавливается. Об этом сообщает "Киев Оперативный"
Убийство собак/Фото: pixabay
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 299, ч.3 Уголовного кодекса Украины - "Жестокое обращение с животными". Сотрудники КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" также привлечены к расследованию, в качестве экспертов для установления причины смерти животных. Полицейские утверждают, что только после экспертизы будет понятно, было ли это массовое отравление или другие насильственные действия, повлекшие смерть собак.
Ждем результатов вскрытия, которые и раскроют истинную причину смерти животных
Напоминаем, Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание за жестокое обращение с животными - в виде лишения свободы до 8 лет.
Как мы ранее сообщали, в Запорожье правоохранители задержали живодера, который убивал собак.
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